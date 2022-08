Chez Nueva Pescanova on adore les poulpes et on est très gentil, le site regorges de gentils accronymes sérieux, il est plein de gentils logos et de gentilles affirmations comme : Notre engagement avec la Planète : Chez Grupo Nueva Pescanova, nous nous engageons à gérer de manière responsable les ressources naturelles et à protéger les écosystèmes aquatiques et l’environnement. Pêche responsable : Nous collaborons avec des ONG et des associations sectorielles, notamment la Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) et le Sustainable Fisheries Partnership (SFP), et participons à des projets d’amélioration de la pêche (FIP), dans le but d’améliorer